Ascolti tv venerdì 10 gennaio 2020: Il cantante mascherato, GF Vip (Di sabato 11 gennaio 2020) Ascolti tv venerdì 10 gennaio 2020 Auditel e share dei programmi ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 10 gennaio 2020? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite. Su Rai 1 è andato in onda il programma di Milly Carlucci, Il cantante mascherato. Su Canale 5 invece il GF Vip di Alfonso Signorini. Ma chi ha vinto la battaglia dello share ieri, venerdì 10 gennaio 2020? Ascolti tv 10 gennaio 2020, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Su Rai1 – dalle ore 21,37 alle 00,08 – la prima puntata de Il cantante mascherato ha conquistato 4.437.000 spettatori pari al 20.85 per cento di share (presentazione di 2 minuti: 4.848.000 – 18.55 per cento; ll cantante mascherato Remix dalle 00,13 alle 00,17: 1.750.000 – 15.26 per cento). ... Leggi la notizia su tpi

davidemaggio : Ascolti TV di ieri, venerdì 10 gennaio 2020. Il Cantante Mascherato 4.4 mln - 20.9%, GF Vip in calo (2,9 mln - 16.… - reale_official : RT @Raiofficialnews: Più di 5,6milioni per il #Tg1 delle 20:00. Ottimi #AscoltiTv per #StorieItaliane che, nella prima parte, sfiora il 21%… - Raiofficialnews : Più di 5,6milioni per il #Tg1 delle 20:00. Ottimi #AscoltiTv per #StorieItaliane che, nella prima parte, sfiora il… -