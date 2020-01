Ascolti TV | Venerdì 10 gennaio 2020. Il Cantante Mascherato 4,4 mln – 20.85%, GF VIP in calo (2,9 mln – 16.76%) (Di sabato 11 gennaio 2020) Il Cantante Mascherato Nella serata di ieri, Venerdì 10 gennaio 2020, su Rai1 – dalle 21.37 alle 0.08 – la prima puntata de Il Cantante Mascherato ha conquistato 4.437.000 spettatori pari al 20.85% di share (presentazione di 2 minuti: 4.848.000 – 18.55%; ll Cantante Mascherato Remix dalle 0.13 alle 0.17: 1.750.000 – 15.26%). Il programma ha ottenuto 12 milioni di contatti. Su Canale 5 – dalle 21.40 all’1.13 – la seconda puntata di Grande Fratello Vip 4 ha raccolto davanti al video 2.922.000 spettatori pari al 16.76% di share (Grande Fratello Vip Night dall’1.16 all’1.23: 1.262.000 – 23.07%). Su Rai2 in prima visione l’esordio dell’undicesima stagione di NCIS Los Angeles ha interessato 1.105.000 spettatori pari al 4.25% di share, nel primo episodio, e 1.102.000 spettatori pari al 4.6% nel secondo episodio. A seguire The Resident ... Leggi la notizia su davidemaggio

