Ascolti TV Social Auditel 10 gennaio 2020: Il Cantante Mascherato conquista il pubblico social, GF VIP 4 perde numeri nel trending topic (Di sabato 11 gennaio 2020) Social Auditel 10 gennaio 2020: Il Cantante Mascherato primo trend con 30.000 Tweet, l'hashtag #GFVIP si ferma a 10.000 rispetto ai 50.000 della prima puntata L’esordio in tv de “Il Cantante Mascherato” conquista il trending topic italiano. Il nuovo programma di Milly Carlucci va subito in testa con l’hashtag ufficiale #IlCantanteMascherato che raggiunge 29.000 Tweet in aggiunta al Cantante misterioso della serata “Orietta Berti” inserita al quarto posto del Twitter Trends Italia. Su Canale 5, la seconda puntata del Grande Fratello Vip 4 perde numerose interazioni rispetto alla prima puntata. L’hashtag #GFVIP2020, in seconda posizione, tocca quota +10.000 Tweet rispetto ai 54.000 dell’esordio. Al terzo posto, sempre tendenza mondiale, anche #PropagandaLive con +7.000 Tweet. In quinta posizione #QuartoGrado con +3.200 Tweet. Sorpresa ... Leggi la notizia su spettacoloitaliano

