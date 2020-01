Ascolti tv, Il cantante mascherato vs Grande Fratello VIP 4: la sfida più accesa del momento (Di sabato 11 gennaio 2020) E’ sicuramente la sfida più interessante del momento e oggi, dopo aver visto la prima puntata de Il cantante mascherato, possiamo anche sbilanciarci in merito alla qualità dei due programmi offerti da Rai e Mediaset. Nella sfida agli Ascolti tv del 10 gennaio 2020, da un lato un format totalmente nuovo, super pubblicizzato che fa giocare grandi e piccini davanti alla tv ( e che pensate, finisce persino a mezzanotte). Dall’altro un format ormai forse superato dalla storia, che nella seconda puntata si gioca già due cartucce esterne sulle quali forse si sarebbe puntare più in là. Quella tra il Grande Fratello VIP 4 e Il cantate mascherato è una sfida inedita che per la prima volta arriva anche al giudizio del pubblico. E oggi, in attesa dei dati auditel relativi al prime time di ieri, proviamo anche a capire cosa succederà. La Grande curiosità del pubblico rispetto al ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

frnkierondale : @VILLIAMMMM Mi devo anche svegliare tra due ore, comunque non trovo il senso di bloccarti perché ascolti un cantant… - zazoomblog : Ascolti TV Social Auditel 10 gennaio 2020: Il Cantante Mascherato conquista il pubblico social GF VIP 4 perde numer… - zazoomblog : Ascolti TV Social Auditel 10 gennaio 2020: Il Cantante Mascherato conquista il pubblico social GF VIP 4 perde numer… -