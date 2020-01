Arsenal: quali sono i margini di miglioramento di Arteta (Di sabato 11 gennaio 2020) L’Arsenal di Arteta sta crescendo sempre di più. Il match contro il Crystal Palace sarà un buon test per la continuità offensiva Seppur con risultati altalenanti, l’Arsenal di Arteta sta assumendo un’identità tattica chiara. Spicca in particolare la solidità in fase di non possesso rispetto alla squadra di Emery, cosa vistasi chiaramente nel successo contro il Manchester United. In più o meno tutte le partite, dopo un’iniziale forcing, nella seconda parte di gara i Gunners sono calati, abbassando nettamente il baricentro e attaccando in ripartenza. Contro il Crystal Palace, squadra passiva, ci si aspetta di vedere più continuità nel palleggio. Sarà quindi un ottimo test per vedere a che punto è Arteta. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

