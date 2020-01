Arrow 7 e The Flash 5 su Italia1 tra visite dal futuro e mostri del passato: anticipazioni episodi 18 gennaio (Di sabato 11 gennaio 2020) Finalmente il doppio appuntamento che tutti sognavano è andato in scena: Arrow 7 e The Flash 5 da oggi saranno in onda nel sabato pomeriggio di Italia1 regalando al pubblico gli episodi inediti dello scorso anno. Queste saranno le uniche serie di eroi, almeno per il momento, ad andare in onda e non ci sono notizie sull'arrivo di Supergirl tanto meno della nuova Batwoman che dovrebbe debuttare tra marzo e aprile su Premium Action insieme ai suoi colleghi DC/The CW. Fino ad allora i fan dovranno accontentarsi di Arrow 7 e Tha Flash 5 in onda con un doppio episodio a settimana tra visite dal futuro e mostri del passato per i due protagonisti.Da una parte ci sarà Stephen Amell pronto a tornare nei panni di Oliver Queen, alias Arrow, con i nuovi episodi della settima stagione che ripartiranno dalla prigione in cui lo abbiamo lasciato nel finale della sesta stagione dopo il suo accordo ... Leggi la notizia su optimaitalia

