Antonella Clerici, una foto per ringraziare Natalia Estrada (Di sabato 11 gennaio 2020) Da anni Natalia Estrada è abbandonato il mondo dello spettacolo per ritirarsi in un ranch in Piemonte. Oggi l’ex showgirl è un allevatrice cavalli e felice si gode la sua passione a contatto costante con la natura, al fianco del suo attuale compagno. A mostrarla in questa nuova veste da caowboy è Antonella Clerici, che con uno scatto postato sui social la ringrazia pubblicamente. Un grazie da Antonella Clerici L’Antonellina nazionale è andata a far visita al Ranch Academy di Drew e Natalia in Piemonte, con la piccola Maelle. Più volte abbiamo visto la figlia della Clerici in groppa ad un cavallo, provetta cowboy appassionata di equitazione. Stavolta, però, al suo fianco durante il trotto c’è la Estrada in persona. La bionda conduttrice non si è lasciata sfuggire l’occasione di immortalare il momento. Visualizza questo post su Instagram ... Leggi la notizia su thesocialpost

