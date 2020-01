Anticipazioni ll Segreto, puntate 13-19 gennaio: la strana alleanza (Di sabato 11 gennaio 2020) Il Segreto, Anticipazioni settimana prossima: la decisione di Maria Inganni, intrighi e vendette sono all’ordine del giorno a Il Segreto, la soap spagnola che ha conquistato il cuore dei telespettatori italiani. Le Anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana svelano che Maria continuerà ad eseguire gli esercizi riabilitativi della perfida Dori perchè avverte dei miglioramenti. Puente Viejo sta per allagarsi. Carmelo si sente in colpa perché è stato lui a commissionare la costruzione del bacino idrico. Nelle nuove puntate de Il Segreto Don Berengario ed Esther parleranno a cuore aperto. Esther racconta al sacerdote che la madre Marina è morta e che lei ora non sa dove andare. Don Berengario la invita a fermarsi a Puente Viejo per tutto il tempo che vorrà. Le Anticipazioni de Il Segreto svelano che Isaac ed Elsa si sposeranno senza ricevimento. Maria, durante la ... Leggi la notizia su lanostratv

