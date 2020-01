Anticipazioni Il Segreto Puntate Spagnole: Fernando Toglie la Vita a Dori! (Di sabato 11 gennaio 2020) Anticipazioni Il Segreto Puntate Spagnole: l’infermiera che si occupa di aiutare Maria nel percorso di guarigione dimostra di avere problemi mentali. È Fernando ad intervenire in modo drastico… Fernando è stato al centro delle ultime Puntate italiane. Dopo aver convinto Maria ad andare nella tenuta “L’Habana” con lui, ha anche pagato un medico affinché le dicesse che probabilmente non potrà più camminare. Lo scopo è tenerla legata il più possibile a lui. Anche l’infermiera Dori nasconde più di un Segreto e questo potrebbe causare problemi… Anticipazioni Il Segreto Puntate Spagnole: scontro tra Fernando e Dori! Dori arriva per assistere Maria durante la convalescenza dopo l’incidente avvenuto al matrimonio di Fernando e Maria Elena. Fin da subito la donna dimostra di avere delle attitudini molto particolari e di essere aggressiva con la ... Leggi la notizia su uominiedonnenews

infoitcultura : Una Vita anticipazioni: Ursula prima di morire svela un segreto a Felipe - infoitcultura : Il Segreto anticipazioni: FERNANDO rapisce MARIA ma… - infoitcultura : “Il segreto”, le anticipazioni: viva gli sposi! Ma è vera festa? -