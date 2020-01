Anticipazioni Beautiful, Puntate Americane: Hope Assiste ad un Bacio tra Steffy e Liam! (Di sabato 11 gennaio 2020) Anticipazioni Beautiful Puntate Americane: Liam decide di porre le condizioni per il matrimonio con Hope, ma Thomas decide di tendere un tranello ai due. Intanto Wyatt è al centro di un triangolo con Sally e Flo… Il 2020 sembra essere, negli Stati Uniti, l’anno dei triangoli amorosi per quanto riguarda Beautiful. Infatti, l’ormai storica storia d’amore tra Steffy e Liam sembra essere quasi rinnovata, malgrado il legame dello Spencer con Hope. E a soffrire sono anche Wyatt, Sally e Flo. Ecco cosa sta succedendo a Beautiful… Anticipazioni Beautiful Puntate Americane: Thomas tende un tranello a Steffy e Liam! Thomas continua ad essere al centro dell’attenzione delle Puntate Americane, grazie alle sue numerose trappole. In primo luogo, infatti, il figlio di Ridge ha un confronto con Liam, che è preoccupato per il rapporto che Hope sta portando avanti per ... Leggi la notizia su uominiedonnenews

