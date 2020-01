Annamaria Sorrentino, svolta nel caso: marito indagato per omicidio (Di sabato 11 gennaio 2020) svolta nelle indagini sulla morte di Annamaria Sorrentino: la miss non si sarebbe suicidata, come ipotizzato inizialmente. indagato per omicidio il marito Paolo Foresta. svolta importante nell’inchiesta per la morte di Annamaria Sorrentino, la miss sorda morta lo scorso agosto 2019 cadendo dal balcone della casa in cui alloggiava in vacanza in Calabria. Ne dà … L'articolo Annamaria Sorrentino, svolta nel caso: marito indagato per omicidio è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

