Andrea Damante e Asia Nuccetelli insieme: l’incubo della De Lellis (Di sabato 11 gennaio 2020) Durante la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia, la figlia di Antonella Mosetti aveva mostrato una certa vicinanza e affinità nei confronti del famoso ex tronista di Uomini e Donne. Difficile resistere al suo fascino e all’animo dolce. Eppure lei ha sempre assicurato fosse solo un caro amico, senza mai nascondere la complicità che li univa e l’affetto con cui Damante si premurava di lei. La loro sintonia aveva fatto ingelosire Giulia De Lellis, la storica ex fidanzata del dj veronese, entrata nella casa del Grande Fratello Vip per chiarire la situazione. Lui le aveva giurato il suo folle amore e i due pensavano che la loro love story sarebbe durata a vita. Il resto è storia. A distanza di quattro anni, Andrea Damante e Asia Nuccetelli sono stati immortalati di nuovo insieme. La foto incriminata è stata pubblicata sui social da Pamela Prati. Andrea Damante e ... Leggi la notizia su notizie

Michi_Brembilla : RT @Iperborea_: Questa che entra e come prima cosa dice che Andrea Denver è uno stronzo, neanche fosse la De Lellis con Damante #GFVIP - Stritolamilouis : RT @Iperborea_: Questa che entra e come prima cosa dice che Andrea Denver è uno stronzo, neanche fosse la De Lellis con Damante #GFVIP - aleficent97 : Comunque tutti quelli boni si chiamano Andrea: Cerioli, Damante, Denver..ah, e anche il mio ragazzo. #GFVIP -