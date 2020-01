AMICI, anticipazioni puntata di sabato 11 gennaio (Di sabato 11 gennaio 2020) Con il nuovo anno ricominciano le avventure del talent AMICI di Maria De Filippi, che riparte oggi, sabato 11 gennaio 2020, alle 14.10 su Canale 5. Dalle anticipazioni pubblicate dal sito Il Vicolo delle News apprendiamo che sarà una puntata decisamente movimentata, soprattutto per il ballerino Valentin. Quest’ultimo infatti si è rifiutato di eseguire degli esami scritti prima della pausa natalizia, e per punizione è stato mandato direttamente in sfida. Infatti nel corso della puntata (registrata il 10 gennaio), Valentin si scontrerà con una ballerina esterna, ma finirà per vincere questo confronto. La professoressa Alessandra Celentano, comunque, ritenendo il ballerino irrispettoso nei confronti degli insegnanti e del regolamento, vorrebbe mandarlo nuovamente in sfida immediata, ma gli allievi della scuola sono convinti che ne abbia già fatta una di sfida e di conseguenza può ... Leggi la notizia su tvsoap

