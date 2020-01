Ambiente, Sala: “La bandiera dell’ambientalismo la porterò avanti io” (Di sabato 11 gennaio 2020) Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è tornato a parlare di Ambiente: “In questi giorni a Milano viviamo una polemica sulle vicende ambientali. Io mica penso che questi temi siano di poco conto, voglio essere un paladino delle questioni ambientali e credo che quello che abbiamo fatto a Milano in questo senso e’ qualcosa che non ha fatto nessuna citta’ italiana e pochissime citta’ nel mondo – ha detto Sala -. Guardate cosa scrivono i giornali internazionali dell’ambientalismo del sindaco di Milano. Questa e’ la realta’ non sono chiacchiere”. “La signora Grandi gode dei privilegi di fare parte della mia maggioranza e la mia risposta quando mi chiede le scuse e’: ma quale e’ la tua riconoscibilita’ a livello internazionale? Cosa avete fatto voi? – ha concluso -. Se dovessi ricandidarmi la bandiera ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

