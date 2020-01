Amber Heard, ex moglie Johnny Depp lo accusa: “Dipende da alcool e droga” (Di sabato 11 gennaio 2020) Questo articolo Amber Heard, ex moglie Johnny Depp lo accusa: “Dipende da alcool e droga” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Amber Heard è l’ex moglie di Johnny Depp, la loro relazione è durata solo qualche mese, a far discutere è stata la loro separazione. Johnny Depp, attore idolo di tutte le generazioni sarà uno dei super ospiti di questa sera della prima puntata di C’è posta per te, in onda in prima serata su canale … Leggi la notizia su youmovies

shuraverlac : RT @Deppsonx: Per tutti quelli che si stupiscono per l'aspetto fresco e ringiovanito di Johnny Depp: tre anni di abusi da parte di Amber He… - GiusyMazza10 : RT @Deppsonx: Per tutti quelli che si stupiscono per l'aspetto fresco e ringiovanito di Johnny Depp: tre anni di abusi da parte di Amber He… - clovdatlas : RT @nakaharaschuya: Johnny Depp ha ricevuto merda da anni per la questione Amber Heard, nessuno lo prendeva più per fare film, era entrato… -