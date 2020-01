Alleruzzo firma l’impresa, il San Tommaso frena il Palermo: è pareggio (Di sabato 11 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoPratola Serra (Av) – Il Palermo è dinamico, organizzato, feroce, ma il San Tommaso ha un cuore grande così, imperfetto, coraggioso e un po’ folle. Finisce 1-1. la sfida al “De Cicco” di Pratola Serra. E’ stata certamente una partita in salita per la formazione di Liquidato. Il primo tempo si è concluso con il risultato di 0-0, ma i rosanero hanno sfiorato più volta il vantaggio. Nella ripresa la doccia gelata al 46′ con il gol di Langella. Quest’ultimo abile nel mandare al bar la retroguardia locale. Il gol del pareggio è arrivato al minuto 86′ con la firma del capitano Alleruzzo. Un risultato storico, ma soprattutto fondamentale per i grifoni che nel girone di ritorno puntano alla salvezza. Il tabellino di San Tommaso-Palermo (1-1): Marcatori: 46′ Langella, 86′ Alleruzzo. San Tommaso (3-5-2): ... Leggi la notizia su anteprima24

