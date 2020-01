Alimenti: in arrivo l’etichetta “a batteria”, risposta italiana ai semafori europei (Di sabato 11 gennaio 2020) Sta per arrivare l’etichetta ”a batteria”, un sistema di indicazioni nutrizionali a porzione da apporre sui cibi, risposta italiana al Nutriscore, l’etichetta a semaforo, adottato da vari paesi europei, che penalizzerebbe i prodotti della dieta mediterranea. Il decreto ministeriale, che investe tre ministeri Salute, Agricoltura e Sviluppo economico, è praticamente pronto e, secondo quanto apprende l’Adnkronos, mancano pochi ritocchi alla sua definitiva stesura e quindi alla firma dei ministri coinvolti Roberto Speranza, Teresa Bellanova e Stefano Patuanelli. Il 30 novembre infatti è terminata la fase di sperimentazione che ha dimostrato come ”il sistema volontario a ‘batteria’ facilita la comprensione da parte del consumatore del contributo o dell’importanza dell’alimento ai fini dell’apporto energetico e ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

