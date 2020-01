Alfonso Signorini vita privata, la storia d’amore con il potente politico: chi è (Di sabato 11 gennaio 2020) Alfonso Signorini, direttore del settimanale Chi ed affermato giornalista, è sempre alla ricerca di gossip e di scoop, eppure, la sua vita privata è sempre stata fortemente tutelata. Riservato e restio a raccontare le sue vicende amorose, è sempre stato ben attento a non cadere nella rete dei rumors. Per questo, sono in molti a non sapere, che lui ha avuto una lunga relazione. Chi è l’ex compagno di Alfonso Signorini Si chiama Paolo Galimberti ed è un noto politico. La loro storia è iniziata nel 2000 ed è stato lo stesso giornalista a parlarne in passato. Oggi si dichiara single, e non è dato sapere se c’è qualcuno al suo fianco. Per sua stessa ammissione, non è mai stato sposato, ed ha dichiarato di non credere nel matrimonio. (Continua dopo il post) View this post on Instagram Se ne è accorta, se ne è accorta….. <img ... Leggi la notizia su kontrokultura

