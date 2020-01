Album rap più venduti nel 2019: classifica, artisti e titoli (Di sabato 11 gennaio 2020) Album rap più venduti nel 2019: classifica, artisti e titoli Il rap è indubbiamente il trend del momento. Gran parte delle nuove leve della musica italiana propongono questo genere, che, nato negli Stati Uniti negli Anni 70, si è rapidamente diffuso in tutto il mondo trovando milioni di fan. Con il 2020 appena cominciato, la FIMI ha diffuso la classifica degli Album più venduti nel corso del 2019. Da questi dati è possibile quali sono gli Album rap più venduti nell’anno appena trascorso. LEGGI ANCHE: Album più venduti e singoli nel 2019: Ultimo e De Palma primi Album rap: quali sono stati i 30 più venduti nel 2019 È un momento d’oro per Salmo, che conquista le prime due posizioni con Playlist e Machete Mixtape 4 dei Machete Crew, collettivo che vede il rapper di Olbia tra i fondatori, mentre sulla terza posizione del podio si sistema Persona di Marracash, che ha ... Leggi la notizia su termometropolitico

GQitalia : A 30 anni @G_Eazy fa il punto: sul rap, sulla musica degli altri, sulle droghe e persino sul «Joker». Lo trovi in e… - Jhonusapp25 : RT @GQitalia: A 30 anni @G_Eazy fa il punto: sul rap, sulla musica degli altri, sulle droghe e persino sul «Joker». Lo trovi in edicola, su… - Surkup : RT @GQitalia: A 30 anni @G_Eazy fa il punto: sul rap, sulla musica degli altri, sulle droghe e persino sul «Joker». Lo trovi in edicola, su… -