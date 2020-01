Alberto Angela: età, figli, moglie (Di sabato 11 gennaio 2020) Andrà in onda stasera la seconda puntata di Meraviglie - La penisola dei tesori, l'appuntamento con la divulgazione condotto da Alberto Angela mentre su Canale 5 sarà tramesso l'esordio di C'è Posta per Te.Probabilmente gli ascolti premieranno Maria De Filippi, ma è innegabile che il figlio di Piero Angela rappresenti uno dei personaggi più amati del piccolo schermo. Nato a Parigi nel 1962, sin da bambino ha accompagnato il celebre genitore nei suo viaggi: dopo il diploma in Francia, si laurea con 110 e lode in Scienze Naturali a Roma, specializzandosi successivamente negli Usa in paleontologia e paleoantropologia.Alberto Angela: età, figli, moglie 11 gennaio 2020 19:02. Leggi la notizia su blogo

