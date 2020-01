Albano è il Leone de Il Cantante Mascherato: parola di Rita Dalla Chiesa (Di sabato 11 gennaio 2020) Chi è il Leone de Il Cantante Mascherato? Rita Dalla Chiesa non ha dubbi: si tratta di Albano Carrisi Il Cantante Mascherato sta letteralmente appassionando gli italiani. Dopo aver scoperto che Orietta Berti è l’Unicorno sono in molti a voler sapere di più sul Leone. Stando alla prima esibizione per molti non ci sono dubbi: … L'articolo Albano è il Leone de Il Cantante Mascherato: parola di Rita Dalla Chiesa proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

miladilivorno : RT @Eli_Piacentino: Per ora, dico: #Unicorno Orietta Berti - #Leone Albano - #Mastino Vincenzo Salemme - #Barboncino Arisa - #Pavone Donate… - CristinaLilla1 : @ZeusMega @FredMosby_ Per me il Leone è Albano però posso sbagliarmi - CristinaLilla1 : @_Alessio_88 Leone secondo me Albano -