Afghanistan, uccisi due militari Usa della missione Nato: talebani rivendicano l’attacco (Di sabato 11 gennaio 2020) Almeno due militari Usa della missione Nato in Afghanistan sono rimasti uccisi e altri due feriti, quando il mezzo sul quale stavano viaggiando ha colpito un ordigno improvvisato nella provincia meridionale di Kandahar. A darne notizia, in un comunicato, è la missione Nato ‘Resolute Support‘. l’attacco è stato rivendicato dai talebani attraverso il portavoce Qari Yosuf Ahmadi. Secondo quanto emerge dai dati forniti dal Dipartimento della Difesa americano e riportati da Army Times, il numero dei soldati americani morti in Afghanistan nel 2019 è il più alto dal 2015. Nel 2019 sono morti 17 militari Usa, di cui 14 erano membri dell’esercito e 3 erano Marine. Negli anni precedenti invece, sono stati 13 i militari deceduti nel 2018, 11 nel 2017, 9 nel 2016 e 10 nel 2015. I colloqui di pace tra Usa e talebani si sono interrotti a settembre, quando il presidente Donald Trump ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

