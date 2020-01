Afghanistan, esplode ordigno non convenzionale: uccisi due soldati Usa (Di sabato 11 gennaio 2020) Due soldati americani sono rimasti uccisi nell’esplosione di un ordigno artigianale nella provincia di Kandahar in Afghanistan. Lo si apprende da fonti local e dal portavoce delle forze Nato. #BREAKING This story @Newsweek reported hours ago has turned grim. Two U.S. service members are dead, two others are wounded after their vehicle struck an IED in Kandahar, #Afghanistan. #RIP https://t.co/pY72hHMSxn— James LaPorta (@JimLaPorta) January 11, 2020 Altri due, invece, sono rimasti gravemente feriti. L’attacco, rivendicato dai talebani, è avvenuto nella provincia meridionale di Kandahar e ha coinvolto un blindato delle forze americane. Dal Pentagono ancora non ci sono ancora conferme. Leggi anche: Afghanistan, esplode ordigno non convenzionale: uccisi due soldati UsaRaid Usa in Afghanistan: ucciso un comandante dei talebaniIran, forte scossa di magnitudo ... Leggi la notizia su open.online

