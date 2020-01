Afghanistan, due soldati Usa uccisi in un’esplosione: i talebani rivendicano l’attacco (Di sabato 11 gennaio 2020) Due soldati statunitensi sono stati uccisi in un'esplosione che ha raggiunto la loro pattuglia in Afghanistan. L'attacco è stato subito rivendicato dai talebani. Il portavoce della polizia provinciale, Jamal Nasir Barkzai, ha raccontato che i militari si trovavano nei dintorni dell'aeroporto di Kandahar quando sono stati colpiti da un ordigno rudimentale. Leggi la notizia su fanpage

