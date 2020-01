Aereo ucraino precipitato, a distanza di giorni arriva l’ammissione da parte dell’Iran (Di sabato 11 gennaio 2020) L’Iran ha ammesso che l’Aereo della Ukraine Airlines caduto dopo il decollo da Teheran è stato abbattuto da un missile delle sue forze armate. “Siamo profondamente dispiaciuti per questo disastroso errore” scrive su Twitter il presidente iraniano Hassan Rouhani, assicurando che “le indagini continueranno per identificare e perseguire i responsabili di questo errore imperdonabile”. Non ci sono più dubbi, l’Aereo della Ukraine Airlines caduto quattro giorni fa poco dopo il decollo da Teheran è stato abbattuto da un missile iraniano per errore. Dopo le accuse arrivate dai paesi occidentali, a darne conferma è stato lo stesso governo di Teheran. Come ha rivelato oggi la tv di stato iraniana citando fonti militari e del governo locale, infatti, l’Aereo di linea ucraino con 176 persone a bordo è stato “erroneamente” e “involontariamente” preso di mira dalle forze di difesa aerea ... Leggi la notizia su howtodofor

s_parisi : Se Europa non fosse debole, sbandata e divisa avrebbe già chiesto conto a Iran dell'aereo ucraino. 177 morti. Europ… - Agenzia_Ansa : L'Iran ammette: l'aereo ucraino abbattuto per un errore umano - Agenzia_Ansa : #Trudeau, missile #Iran ha abbattuto l'aereo ucraino -