Aereo ucraino | dall’Iran | “Soldato lo ha abbattuto senza ricevere ordini”

L'Aereo ucraino in Iran è stato "abbattuto da un soldato senza ricevere ordini". Lo ha spiegato il comandante delle Forze aerospaziali dei Guardiani della Rivoluzione dell'Iran, il generale Amir Ali Hajizadeh "Aereo abbattuto in Iran? Un operatore della difesa aerea ha inviato un messaggio ai suoi superiori. Non ha ricevuto nessuna risposta per 10 secondi …

