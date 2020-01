Aereo Iran,generale: mia responsabilità

responsabilità per l'abbattimento dell'Aereo ucraino e accetto qualsiasi decisione che le autorità prenderanno al riguardo". Lo ha detto il generale Iraniano delle Forze aeree dei Guardiani della rivoluzione, Hajizadeh, in merito alla sciagura che ha provocato 176 vittime, nella notte di massima tensione tra Usa e Iran. Il missile Iraniano sarebbe esploso vicino al Boeing e sarebbe stato lanciato senza che fosse stato dato l'ordine, a causa di un'interferenza nelle comunicazioni, riferisce il generale.(Di sabato 11 gennaio 2020) "Mi prendo laper l'abbattimento dell'ucraino e accetto qualsiasi decisione che le autorità prenderanno al riguardo". Lo ha detto iliano delle Forze aeree dei Guardiani della rivoluzione, Hajizadeh, in merito alla sciagura che ha provocato 176 vittime, nella notte di massima tensione tra Usa e. Il missileiano sarebbe esploso vicino al Boeing e sarebbe stato lanciato senza che fosse stato dato l'ordine, a causa di un'interferenza nelle comunicazioni, riferisce il.(Di sabato 11 gennaio 2020)

