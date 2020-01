Aereo caduto in Iran, Teheran ammette l’errore: scambiato per velivolo Usa. Khamenei ha ordinato di dire la verità (Di sabato 11 gennaio 2020) Le forze Iraniane erano in massima allerta per l'attivita' aerea Usa vicina al confine dopo l'attacco missilistico di mercoledi' notte: e' la principale causa dell'errore umano che ha portato all'abbattimento dell'Aereo di linea ucraino con 176 persone a bordo. il Teheran Times descrive gli avvenimenti punto per punto. "A seguito delle minacce del presidente e dei comandanti militari americani di attaccare obiettivi sul suolo della Repubblica Islamica in caso di risposta dell'Iran, e a causa di movimenti senza precedenti nello spazio Aereo della regione, le Forze Armate Iraniane erano al massimo livello di prontezza e di allerta". Inoltre, "ore dopo l'operazione di attacco missilistico dell'IRGC (la Guardia Rivoluzionaria, ndr)contro la base USA, i voli aerei delle forze terroristiche statunitensi sono aumentati vicino ai confini Iraniani e anche alcune notizie di minacce aeree contro i ... Leggi la notizia su ilfogliettone

