Aereo caduto a Teheran, l’Iran ammette: «Abbattuto per errore» (Di sabato 11 gennaio 2020) Alla fine arriva l’ammissione. L’Aereo ucraino caduto a Teheran è stato Abbattuto per errore. La notizia è diffusa prima dalla tv iraniana, poi confermata dal quartier generale delle Forze armate iraniane in un comunicato. Il quartier generale ha affermato anche che metterà in atto «riforme essenziali nei processi operativi per evitare simili errori in futuro» e che perseguirà legalmente «coloro che hanno commesso l’errore» Il ministro degli esteri Mohammad Javad Zarif incolpa gli Stati Uniti: «È accaduto nel momento di crisi causato dall’avventurismo degli Usa». A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces: Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disasterOur profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations.<img ... Leggi la notizia su open.online

