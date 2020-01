Accademia Volley, il nuovo anno parte subito con una vittoria (Di sabato 11 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiComincia con una vittoria il 2020 dell’Accademia che supera in trasferta il Volley Volla con il punteggio di 3-0 (25-16, 25-14, 25-19). La vittoria non è mai stata in discussione per le giallorosse, padrone del campo dall’inizio alla fine come espresso anche dai parziali. La squadra è scesa in campo fin dalle prime battute con grande attenzione e determinazione, senza lasciare spazio a un avversario che è stato costretto a subire per tutta la gara. Il tecnico Ruscello ha potuto così dare spazio a tutta la rosa a disposizione ma l’andamento della partita non è cambiato. Oltre ai tre punti l’altra nota positiva per l’Accademia è il pieno recupero di Anna Grimaldi, in campo per circa un set e mezzo a distanza di un mese esatto dall’infortunio alla mano che l’aveva tenuto fuori nell’ultimo ... Leggi la notizia su anteprima24

