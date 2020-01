700 psichiatri temono l’instabilità mentale di Trump, lettera al Congresso: “Può diventare pericolo per gli Usa” (Di sabato 11 gennaio 2020) 700 psichiatri scrivono al Congresso preoccupati sulla salute mentale di Trump “Abbiamo un presidente degli Stati Uniti che è psicologicamente e mentalmente sia pericoloso che inabile. Il modo in cui si presenta indica una persona che, quando viene messa in discussione la sua immagine o contrastato il suo bisogno emotivo di adulazione, deve necessariamente dimostrare la sua supremazia e comando sugli altri”. Questo è il testo iniziale della petizione che 700 psichiatri americani hanno sottoscritto e inviato al Congresso degli Stati Uniti, contrassegnando il documento come “urgent communication”. Il documento ha carattere di urgenza. I medici temono che “Trump possa diventare un pericolo, una minaccia per la sicurezza della nostra nazione. Le conseguenze – aggiungono – potrebbero essere catastrofiche”. Gli psichiatri hanno sottoscritto una petizione ... Leggi la notizia su tpi

