500 euro per far uccidere a bastonate il marito in Romania: killer è il giovane amante della moglie (Di sabato 11 gennaio 2020) "Non volevamo uccidere, eravamo ubriachi". Questa la frase che hanno detto i presunti killer di Mario Monaco alla polizia rumena quando sono stati arrestati con l'accusa di omicidio volontario. Insieme ai due ventenni, è stata fermata anche la moglie dell'uomo, Nicoleta Postolici: avrebbe dato 500 euro all'amante per sbarazzarsi del marito. Leggi la notizia su roma.fanpage

fattoquotidiano : ELEZIONI IN EMILIA ROMAGNA Ecco i dettagli della campagna Facebook di Borgonzoni da mostrare solo alla fascia di e… - LauraGaravini : 500 milioni di euro in risparmio idrico, dissesto idrogeologico, tutela territori. Fatti concreti contro il cambiam… - TeresaBellanova : Nel 2020 500 milioni di euro per 52 progetti di risparmio idrico, tutela del territorio e lotta al dissesto idrogeo… -