Zalone: “Kenya ha negato il visto a un bimbo per venire a girare il film in Italia perché c’era Salvini ministro” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Zalone: “In Kenya niente visto a un bambino per venire in Italia a causa di Salvini” È un periodo d’oro per Checco Zalone, al cinema con il suo nuovo film “Tolo Tolo” rivelatosi già un record: nonostante ciò, l’attore e comico è stato anche travolto da molte polemiche, oltre che da un siparietto con Matteo Salvini, visto che per la prima volta ha affrontato il delicato e divisivo tema dei migranti. Di questo è molto altro Zalone ha parlato in una lunga intervista a Vanity Fair, nella quale ha raccontato un aneddoto particolare sul periodo in cui stava girando il film, in Kenya. “C’è un bambino che mi segue nel film, che mi si affeziona, che mi prende un po’ come un secondo padre. Per una questione burocratica non aveva il visto per venire in Italia. Praticamente un’iperbole. Il Kenya non ce lo mandava con Salvini ministro dell’Interno in ... Leggi la notizia su tpi

