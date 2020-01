Yakuza 0 per Xbox One potrebbe arrivare a breve (Di venerdì 10 gennaio 2020) Yakuza 0 potrebbe essere molto vicino alla sua uscita su Xbox One. Il gioco è stato valutato da PEGI, un passaggio che di solito precede solo di pochi giorni l'annuncio di una data di lancio.La versione Xbox One del prequel della serie Yakuza è stata annunciata lo scorso anno all'X019, insieme a Yakuza Kiwami 1 e 2, i remake dei primi due capitoli. Tutti e tre i titoli arriveranno su Xbox Game Pass, anche se non abbiamo una data di uscita precisa ancora.Nella sua valutazione, PEGI riferisce che Yakuza 0 è un "gioco di ruolo d'azione ambientato in Giappone. Vestirete i panni di un membro della mafia giapponese che deve lasciare l'organizzazione per provare la sua innocenza e vendicarsi di quelli che lo hanno incastrato".Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

lucatrucchia79 : RT @Eurogamer_it: La classificazione #PEGI di #Yakuza0 per Xbox One suggerisce un'uscita imminente. - Eurogamer_it : La classificazione #PEGI di #Yakuza0 per Xbox One suggerisce un'uscita imminente. - igolmar : RT @MedaAle: @DiMarzio @Atalanta_BC @acmilan @SkySport quindi compro Bonucci a un botto di soldi, lui fa cagare e forse è già d'accordo con… -