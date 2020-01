Warner Bros. utilizzerà una IA per le decisioni di produzione dei film (Di venerdì 10 gennaio 2020) Warner Bros ha recentemente siglato un accordo con Cinelytic riguardo l'uso di una speciale IA, che andrà a supportare la divisione film.Il compito dell'IA sarà quello di analizzare diversi aspetti delle pellicole per poi scegliere quelle da produrre, ed andrà inoltre a stabilire il periodo dell'anno ideale per ottenere il massimo profitto."Ogni giorno prendiamo decisioni che vanno ad influire sul come produciamo e spediamo i nostri film ai cinema di tutto il mondo. Più i nostri dati si riveleranno precisi, più saremo in grado di coinvolgere la nostra utenza." - ha dichiarato Tonis Kiis, senior vp distribution.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

