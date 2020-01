Warner Bros continua a seminare indizi sul nuovo gioco di Batman (Di venerdì 10 gennaio 2020) In questi ultimi giorni Warner Bros sta seminando di continuo indizi dedicati al nuovo gioco di Batman, in particolare parliamo di alcune criptiche immagini che rimandano in qualche modo al mondo del cavaliere oscuro.Senza dubbio qualcosa bolle in pentola, infatti sul sito ufficiale della compagnia è comparso un misterioso mosaico con 10 spazi vuoti (due dei quali riempiti con le immagini già pubblicate), è molto probabile dunque che i restanti spazi verranno occupati a breve, quando saranno pubblicate nuove immagini. Che l'annuncio del nuovo titolo con protagonista il cavaliere oscuro sia più vicino di quanto pensiamo? Non ci resta che attendere per scoprirlo.Nella giornata di ieri Warner Bros ha pubblicato alcune immagini divisa in 3 parti e pubblicata sui profili Instagram, Facebook e Twitter della compagnia (una per social). Alcuni utenti hanno poi ricomposto il tutto per ottenere ... Leggi la notizia su eurogamer

