Wanda Nara, la sauna prima del ‘GF Vip’ è da censura. Il lato B è esplosivo: “Quanto sei bella” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Mercoledì scorso è iniziata la nuova edizione del ‘Grande Fratello Vip’, presentata da Alfonso Signorini. Ed una delle grandi novità è indubbiamente rappresentata dall’esplosiva opinionista Wanda Nara, moglie del calciatore Mauro Icardi. E stasera la vedremo nuovamente all’opera nella seconda puntata del reality show. Il suo debutto nel programma è stato caratterizzato dalla sua incredibile bellezza. Ed a proposito di fascino e sensualità, ciò che ha proposto qualche ora fa sul suo profilo Instagram ha incantato davvero tutti. prima del ‘GF Vip’ ha voluto infatti regalare forti emozioni ai suoi follower con uno scatto decisamente ‘bollente’, da censura. L’immagine è molto ‘hot’ ed ha rischiato di mettere a repentaglio i cuori di molti suoi fan. Vediamo come si è immortalata a pochissime ore dall’inizio della ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

GrandeFratello : 20 anni di storia, di situazioni incredibili... un viaggio pazzesco che non finisce mai... ?? Benvenuti ad una nuo… - giorgie2 : Direi che Cucuzza presentatore del #GFVip Antonella Elia opinionista e Wanda Nara e Signorini concorrenti sarebbe stato più giusto - AnnaPilon5 : Io per stasera comunque propongo una cosa: confronto a sorpresa per Wanda Nara, facciamo entrare in studio Ivana Ic… -