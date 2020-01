Volley, Preolimpico 2020: Francia o Germania, chi stacca il biglietto per Tokyo? (Di venerdì 10 gennaio 2020) Da una parte chi ha vinto e convinto, dall’altra chi ha le sembianze del reduce da una battaglia durissima ma è ancora lì, in piedi, con i vestiti stracciati e con armi fatiscenti. Da una parte la Germania di Andrea Giani, dall’altra la Francia di Laurent Tillie: in palio il biglietto per Tokyo 2020 nella finale del Preolimpico di Berlino in programma oggi. Quella della Francia, al di là del tifo o meno dei transalpini, è una bella storia. Ha fallito tutti gli appuntamenti importanti degli ultimi due anni, la squadra francese, specializzata in vittorie nella vecchia World League o nella nuova Nations League ma mai puntuale agli appuntamenti con la storia da Rio in poi. Si è presentata al Preolimpico con la squadra a pezzi, tra l’opposto titolare Boyer infortunato, un Ngapeth non certo al meglio della condizione psico-fisica, qualche altra assenza pesante, a tre mesi ... Leggi la notizia su oasport

