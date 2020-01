Volley, l’Accademia inizia il 2020 domani a Volla (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoRiprende dopo solo una settimana di sosta il campionato dell’Accademia Volley. domani sera infatti le giallorosse torneranno in campo nella prima dell’anno, ultima del girone di andata, in trasferta contro il Volley Volla a distanza di due settimane dall’ultima uscita. La classifica non lascerebbe pensare a una partita difficile: l’Accademia è terza a 25 punti, a -4 dalla vetta, mentre il Volla è ottavo con 9 punti all’attivo, due soltanto in più rispetto alla zona retrocessione. Tuttavia il ritorno in campo dopo la sosta, oltretutto in trasferta, è sempre da non sottovalutare sopratutto in virtù del fatto che le avversarie hanno già ripreso confidenza con il campo lo scorso week end nel recupero, vinto al tie break, contro l’Ischia. Sulla via del recupero Grimaldi, ma più verosimilmente bisognerà aspettare ancora un pò ... Leggi la notizia su anteprima24

