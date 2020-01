Volley, la Tunisia si qualifica alle Olimpiadi 2020! Magia di Antonio Giacobbe, in panchina a 73 anni (Di venerdì 10 gennaio 2020) La Tunisia di Volley maschile si è qualificata alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Le Aquile di Cartagine hanno vinto il torneo preolimpico che è andato in scena a Il Cairo (Egitto), i biancorossi sono stati semplicemente strepitosi e hanno ampiamente meritato il pass per la rassegna a cinque cerchi: dopo il successo a tavolino contro il Ghana, hanno asfaltato Egitto e Camerun con due secchi 3-0, oggi avevano bisogno di conquistare un solo set contro l’Algeria per raggiungere l’obiettivo e ci sono riusciti senza particolari problemi. La Tunisia si è imposta nel primo parziale con un netto 25-17 e ha chiuso così i conti, guadagnando il biglietto per i Giochi dove ritorna dopo Londra 2012 e Atene 2004. C’è anche tanta Italia in questo successo visto che l’allenatore della Tunisia è Antonio Giacobbe: a quasi 73 anni (spegnerà le candeline il prossimo 12 febbraio), ha ... Leggi la notizia su oasport

