Volley, la Francia si qualifica alle Olimpiadi 2020. I Galletti soppiantano la Germania di Andrea Giani (Di venerdì 10 gennaio 2020) La Francia si è qualificata alle Olimpiadi di Tokyo 2020, i Galletti hanno sconfitto la Germania per 3-0 (25-20; 25-20; 25-23) nella Finale del preolimpico di Volley maschile andata in scena alla Max-Schmeling-Halle di Berlino e hanno staccato il pass per la rassegna a cinque cerchi. I transalpini, dopo aver eliminato la Slovenia in semifinale rimontando dallo 0-2 e 3-7, hanno confermato i favori del pronostico contro i padroni di casa e parteciperanno ai Giochi mentre gli uomini di Andrea Giani dovranno guardarli da casa dopo aver firmato l’impresa in semifinale contro la lanciatissima Bulgaria. La partita è stata molto equilibrata nella prima metà dei primi due parziali ma poi la Francia ha tirato fuori gli artigli e ha fatto la differenza, stesso discorso nel terzo set dove è risalita dal -3 (14-11) e ha piazzato la zampata risolutrice di fronte al pubblico avversario. Gli ... Leggi la notizia su oasport

