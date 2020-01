Volley femminile, Preolimpico europeo 2020: calendario 10 gennaio. Programma, orari e tv (Di venerdì 10 gennaio 2020) Oggi venerdì 10 gennaio si disputano tre partite valide per il torneo europeo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Volley femminile. Si conclude la fase a gironi ad Apeldoorn (Paesi Bassi), si delineeranno le classifiche dei due raggruppamenti e le prime due classificate di ogni raggruppamento si qualificheranno alle semifinali incrociate. Alle ore 13.30 la Germania affronterà la Croazia partendo con i favori del pronostico, Lippmann e compagne dovranno comunque stare attene alla compagine guidata da Samanta Fabris. L’esito di questa partita è strettamente legato a quello di Turchia-Belgio, la anatoliche di Giovanni Guidetti vogliono proseguire il proprio cammino ma le Yellow Tigers possono creare diversi grattacapi. In serata invece il confronto tra Polonia e Azerbaijan nel girone di Olanda e Bulgaria. Di seguito il calendario completo, il ... Leggi la notizia su oasport

