Vittorio Sgarbi, il messaggio a Silvio Berlusconi: "Si liberi dei parlamentari tanto spregiudicati" (Di venerdì 10 gennaio 2020) Vittorio Sgarbi si appella a Silvio Berlusconi. Il messaggio arriva su Twitter e suona così: "Faccio un appello a Berlusconi perché si liberi di parlamentari tanto spregiudicati e privi di responsabilità". Il commento, viste le tempistiche, fa presagire che il riferimento sia al referendum per il ta Leggi la notizia su liberoquotidiano

repubblica : Oggi su Rep: ???? Vittorio Sgarbi 'I musei in crisi? Apriamoli di sera' [di GIUSI SPICA] - antonialaco00 : RT @OrNella41010166: Il centrodestra vincerà in Emilia Romagna lo dice il Corano. Show di Vittorio Sgarbi arrivato a Bologna per presentare… - OrNella41010166 : Il centrodestra vincerà in Emilia Romagna lo dice il Corano. Show di Vittorio Sgarbi arrivato a Bologna per present… -