Villa di Tirano, il titolare del ristorante: “Lasciate a casa i bambini maleducati” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il 24enne Gabriele Barbenni, titolare del ristorante “Bagà” di Villa di Tirano ha esposto un cartello sulla porta di ingresso del suo locale, invitando i clienti a tenere tranquilli i figli durante i pasti. “Avviso a tutti i genitori – si legge sul cartello – lasciate a casa i bambini maleducati, provate ad educarli, nel caso non vi fosse possibile cambiate ristorante o restatevene a casa”. All’ingresso del ristorante pizzeria “Bagà” di Villa di Tirano, in provincia di Sondrio, è apparso un cartello che invita i clienti a tenere tranquilli i figli durante i pasti. Il titolare del locale, il 24enne Gabriele Berbenni, ha espresso tutta la sua esasperazione attraverso l’avviso apparso sulla porta d’ingresso del “Bagà”. “I clienti che vengono nel nostro locale – si legge sul cartello – hanno il piacere di passare il loro pranzo/cena in ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

