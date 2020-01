Vienna Cammarota percorre la Via della Seta italiana: ad aprile inizierà il cammino da Venezia a Pechino (Di venerdì 10 gennaio 2020) “Siamo orgogliosi della scelta di Vienna Cammarota di percorrere la Via della Lana e della Seta, il percorso che unisce Bologna a Prato attraversando gli Appennini, in un cammino che fa riscoprire attraverso la lentezza le meraviglie naturali e storiche dei nostri territori, i buoni sapori della nostra provincia e le bellezze artistiche che vi possono trovare”: lo ha dichiarato Matteo Biffoni, sindaco di Prato, nell’accogliere Vienna Cammarota, 70 anni, Guida Ambientale Escursionistica dell’AIGAE che oggi è arrivata a piedi a Prato da Bologna seguendo la Via della Lana e della Seta. Vienna, prima donna al mondo nella storia a fare sempre a piedi il viaggio compiuto dal 1786 al 1788 dello scrittore tedesco Wolfgang Goethe e passato alla storia come Viaggio in Italia, attraversando Repubblica Ceca, Germania, Austria ed Italia, sarà anche la prima donna al mondo ad andare a piedi da ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

ComunediVernio : Comunicazione al cittadino - NOTIFICA NUOVA NOTIZIA: Via della Lana e della Seta, Vienna Cammarota a Vernio -- cont… - orestemottola60 : Un viaggio che è poesia: Vienna Cammarota prosegue “Il Cammino della lana e della seta” - piuenne : Un viaggio che è poesia: #Vienna #Cammarota prosegue 'Il Cammino della lana e della seta' -