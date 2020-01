Vieni da me: Milly Carlucci fa delle rivelazioni su Il cantante mascherato (Di venerdì 10 gennaio 2020) Milly Carlucci parla de Il cantante mascherato a Vieni da me: “Guarda che mi sto rovinando!” Milly Carlucci è stata oggi ospite “a sorpresa” a Vieni da me. La conduttrice de Il cantante mascherato ha fatto un recap degli indizi già dati nei giorni scorsi e ne ha aggiunto uno clamoroso in diretta da Caterina Balivo. La Carlucci, infatti, a un indizio già rivelato (ovvero il fatto che gli 8 concorrenti hanno condotto un totale di 70 programmi, ndr) ha aggiunto… “Guarda che mi sto rovinando. C’è un personaggio che ha condotto più di 20 programmi.” Insomma, Milly Carlucci a Vieni da me ha fatto una clamorosa rivelazione su Il cantante mascherato. Caterina, la squadra del programma e il pubblico in studio hanno azzardato alcuni nomi. Tra questi: Lorella Cuccarini, Alberto Matano, Pippo Baudo e Massimo Ranieri. Si nasconderà davvero uno di ... Leggi la notizia su lanostratv

