VIDEO – Vescovo, lettera ai neonati in terapia intensiva e monito sul “primato della vita” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tre minuti pregnanti di valori cristiani, densi di riferimenti cattolici e del senso autentico del cattolicesimo. L’intervento di monsignor Giuseppe Giudice, Vescovo a Nocera Inferiore (Salerno), culminato con la benedizione del nuovo reparto di lungodegenza presso la storica casa di cura Villa Chiarugi va ascoltato e, se possibile, ‘vivisezionato’ in ogni sua inflessione. Il Vescovo pubblica una profonda lettera ai bambini custoditi nelle incubatrici della terapia intensiva neonatale e, a Villa Chiarugi, fa riferimento al sacro valore della vita “sin da quando è nel grembo materno” , al “primato della vita oggi messo in discussione” ed alla tendenza ad escludere la chiesa “in città che dedicano spazi alle macchine, agli animali ma che non si curano più degli uomini in un mondo oggi un po’ in confusione”. Qualche istante prima aveva benedetto l’aumento di posti ... Leggi la notizia su ladenuncia

