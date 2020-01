VIDEO ATP Cup 2020: gli highlights di Serbia-Canada e di Spagna-Belgio. Djokovic e Nadal in semifinale (Di venerdì 10 gennaio 2020) Nella notte è andato in scena il terzo quarti di finale dell’Atp Cup 2020. La Serbia si è liberata senza troppi problemi del Canada conquistando i due singolari e il doppio, ma nel secondo incontro il n.2 del mondo Novak Djokovic e il giovane canadese Denis Shapovalov hanno regalato grande spettacolo, facendo capire che il nordamericano è sempre più vicino a standard d’eccellenza. E poi nel pomeriggio l’appassionante confronto tra il Belgio e la Spagna, favorevole alle Furie Rosse 2-1, in cui il doppio formato da Rafael Nadal e da Pablo Carreno Busta ha saputo fare la differenza. Rafa che, però, ha dovuto incassare nel secondo singolare il ko da David Goffin. Di seguito gli highlights dei quarti di finale odierni: VIDEO ATP Cup 2020: gli highlights di Serbia-Canada e di Spagna-Belgio CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL ... Leggi la notizia su oasport

