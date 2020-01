Vicente Huidobro: Google dedica il suo Doodle al celebre poeta, ecco chi era (Di venerdì 10 gennaio 2020) Oggi il Motore di Ricerca Google dedica il suo Doodle a Vicente Huidobro per celebrare il suo 127esimo anniversario della sua nascita, ma chi era esattamente Vicente Huidobro e perchè oggi lo ricordiamo? Nell’articolo scopriamo chi era e perchè lo celebriamo. Vicente Huidobro era un poeta di origini cilena che ideò il creazionismo poetico, uno dei più grandi insieme a Neruda, De Rokha e Mistral, il creazionismo è la tendenza di fare della poesia uno strumento di creazione assoluta. Questo stile viene spiegato anche in una raccolta di saggi del 1925 ad opera proprio di Vicente Huidobro il quale spiegava che si trattava di una poesia nella quale ogni parte che la costituisce, e tutto l’insieme, mostra un fatto nuovo, indipendente dal mondo esterno, slegato da qualunque altra realtà che non sia la propria, che prende il suo posto nel mondo come fenomeno singolo, a parte, ... Leggi la notizia su circuitoscuola

