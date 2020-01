Verso la Giornata della Memoria: 28 nuove pietre d’inciampo a Milano (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il Comune di Milano ha annunciato che verranno posate ventotto nuove pietre d’inciampo nella città per mantenere viva la Memoria di tutti i deportati nei campi di concentramento e di sterminio che non hanno più fatto ritorno a casa. Le pietre sono state ideate da Gunter Demnig che posò la prima nel 1992 a Colonia. Milano è Memoria: le nuove pietre d’inciampo Milano è Memoria è un progetto del Comune che, con iniziative ad hoc, si impegna a ricordare eventi storici del passato con la convinzione che “Senza Memoria non c’è futuro”. Le pietre d’inciampo rientrano proprio in questa iniziativa: il 13 gennaio a Palazzo Marino verranno ricordati i nomi delle persone a cui sono dedicate le pietre. L’incontro si svolge alle 10.30 alla presenza dei parenti dei commemorati ed è aperto al pubblico. Il Comitato per le pietre d’inciampo, presieduto da Liliana ... Leggi la notizia su notizie

matteosalvinimi : Che bello cominciare la giornata dell’Epifania in mezzo a tanta gente sorridente. Vi abbraccio da Lugo di Romagna… - matteosalvinimi : Splendida giornata emiliana, e non è ancora finita! Tra poco, verso le 18, sarò a Modena, in via Gallucci, angolo R… - notizieit : Verso la Giornata della Memoria: 28 nuove pietre d’inciampo a Milano -